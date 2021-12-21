طقس الإسماعيلية الآن.. برودة شديدة وسماء صافية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية لرصد حالة الطقس اليوم، الذى يشهد انخفاض كبير فى درجة الحرارة، مع غياب تساقط الأمطار، وأصبحت السماء صافية بعد تعرض المحافظة أمس لأمطار شديدة، ورياح، ووصلت درجة الحرارة فى "عروس القنال"، اليوم إلى الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، بورسعيد الصغرى 10 العظمى 18، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 18، والسويس الصغرى 12 والعظمى 18، والعريش الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.



السماء صافية



انخفاض كبير فى درجة الحرارة



طقس الإسماعيلية