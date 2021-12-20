محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية في كافة مراكز ومدن المحافظة للعاصفة الترابية والأمطار المتوسطة التى تعرضت لها المحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار حال وجودها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

فيما تلقت الشبكة الوطنية بالمحافظة بلاغا بوجود "عامودين مائلين"، بنطاق حي ثالث، وعلي الفور توجهت أطقم الكهرباء والطوارئ وتم تأمين الأعمدة وإعادة تركيبها، بالإضافة إلى تأمين ثلاث أعمدة أخري كخطوة استباقية لأي مشكلة تظهر خلال موجة الطقس السيئ، كما تم رفع تراكمات المياه وبالوعات تصريف الأمطار ومخرات السيول والتي يبلغ عددها 135 بنطاق الحي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن معدات مركز ومدينة الإسماعيلية، تواجدت في مناطق تمركزها طبقا للخطة الموضوعة، وأماكن تجمعات المياه على الطريق الدائري أمام المدرسة المعمارية، وإدارة مرور الإسماعيلية، لمنع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع محافظ الإسماعيلية، أن مركز ومدينة القصاصين قام بشفط مياة الأمطار المتجمعة، من أمام مواقف السيارات ومرفق إسعاف القصاصين وأمام مجلس المدينة ومن على الكوبرى الملاحى بالمدينة، مشيرًا إلي أن المدينة والقرى التابعة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل قام مركز ومدينة التل الكبير، بسحب مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة التل الكبير والقرى، لتسيير الحركة المرورية، كما رفع مركز ومدينة أبو صوير جميع تجمعات المياه بعدة مناطق مختلفة "شارع المعاهدة، أمام الكنيسة، بجوار مركز الشرطة، بجوار بوابة المطار".

وشدد محافظ الإسماعيلية، علي رؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافه البلاغات والتحرك بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لحين تحسين الأحوال الجوية واستمرار نشر فرق الطوارئ بأنحاء المحافظة.



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