اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:45 ص
أكرم القصاص
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ضبط 82 شجرة لنبات القنب المخدر داخل حديقة منزل تاجر مخدرات فى طهطا بسوهاج

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:31 ص
ضبط 82 شجرة لنبات القنب المخدر داخل حديقة منزل تاجر مخدرات فى طهطا بسوهاج مديريه امن سوهاج - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قرر المستشار علاء السيد رئيس نيابة طهطا بمحافظة سوهاج، بإشراف المستار أحمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، بمعاينة ونزع والتحفظ علي 82 شجرة لنبات القنب المخدر واستمر التحفظ علي الأرض، وتم إخطار الجمعية الزراعية، وذلك بعد ضبطها قبل ترويجها على المتعاطين للمواد المخدرة.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز طهطا وضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه أمن سوهاج تفيد بوجود زراعات لنبات القنب المخدر بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد موسي القاضي رئيس مباحث مركز طهطا والرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد أحمد سلام وكيل قسم مكافحة المخدرات، وأسفرت الجهود عن تمكن مباحث مركز طهطا وقسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، من ضبط حديقة منزل تاجر مواد مخدرة يبلغ من العمر 38 سنة عامل مقيم قرية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا، وبداخلها 82 شجرة لبنات القنب الهندي المخدر مكتملة النمو بأزهارها وأوراقها.

تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5196 لسنة 2021 إدارى مركز طهطا بسوهاج.


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