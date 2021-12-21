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صور .. محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود رؤساء المدن في رفع مياه الأمطار ليلا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:44 ص
صور .. محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود رؤساء المدن في رفع مياه الأمطار ليلا حملات نظافة الشوارع ورفع مياه الامطار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء أمس وحتى الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ليتم الانتهاء من رفع كافة الأمطار، موجها الشكر لكل من شارك فى رفع مياه الأمطار وإزالة التراكمات.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

 
استمرار رفع مياه الامطار ببلطيم
استمرار رفع مياه الامطار ببلطيم

 

استمرار رفع مياه الامطار بمدينة بلطيم
استمرار رفع مياه الامطار بمدينة بلطيم

 

استمرار رفع مياه الامطار
استمرار رفع مياه الامطار

 

انتشار معدات رفع مياه الامطار
انتشار معدات رفع مياه الامطار

 

جانب من استمرار رفع مياه الامطار
جانب من استمرار رفع مياه الامطار

 

جانب من جهود رفع مياه الامطار بالحامول
جانب من جهود رفع مياه الامطار بالحامول

 

جانب من رفع مياه الامطار بمطوبس
جانب من رفع مياه الامطار بمطوبس

 

جانب من رفع مياه الامطار
جانب من رفع مياه الامطار

 

حملات نظافة الشوارع ورفع مياه الامطار
حملات نظافة الشوارع ورفع مياه الامطار

 

رفع مياه الامطار بالحامول
رفع مياه الامطار بالحامول

 

رفع مياه الامطار بالرياض
رفع مياه الامطار بالرياض

 

رفع مياه الامطار ببلطيم
رفع مياه الامطار ببلطيم

 

رفع مياه الامطار بدسوق
رفع مياه الامطار بدسوق

 

رفع مياه الامطار بمطوبس
رفع مياه الامطار بمطوبس

 

رفع مياه الامطار من شوارع الحامول ليلا
رفع مياه الامطار من شوارع الحامول ليلا

 

متابعة رفع مياه الامطار ليلا
متابعة رفع مياه الامطار ليلا

 

 


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