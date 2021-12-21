صور .. محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود رؤساء المدن في رفع مياه الأمطار ليلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء أمس وحتى الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ليتم الانتهاء من رفع كافة الأمطار، موجها الشكر لكل من شارك فى رفع مياه الأمطار وإزالة التراكمات.



وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.



