اليوم السابع
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"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:00 ص
"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس ارشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس، والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
 
من جانبه، اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 
 

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