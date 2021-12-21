سيارة نقل تصطدم بكوبرى مشاة فى بنها وتحرك جزءا منه.. والأمن: جار الإصلاح

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقلة محملة بونش فى جسم كوبرى مشاة، ما أدى إلى تحريكه من مكانه، وفرت السيارة هاربة، وتم ضبط السيارة وقائدها بعد أن حاولت الهرب، وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الطريق أو الحركة المرورية لم يشهدا أى تداعيات وجرى استدعاء فرق الصيانة للإصلاح.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغا من الخدمات الأمنية على الطريق الزراعى باصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم دائرة المركز على الطريق السريع وفرت هاربة، وتحرك الكوبرى من مكانه، ولكنه لم يسقط على الطريق، فيما أكد الإخطار انتظام الحركة المرورية.

وانتقلت قوة أمنية للمكان، وتبين أن الكوبرى تم تحريكه من الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، نتيجة اصطدام جسم صلب به، وفرت السيارة المتسببه فى الحادث هاربة، إلا أن قوة أمنية تتبعتها وتم ضبطها أمام مزلقان بلتان فى طوخ، وتم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى السيارة والحمولة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى إصلاح كوبرى المشاة.

فيما شهد الطريق الزارعى فى منطقة الحادث سيولة مرورية ولم تحدث إلى تداعيات نتيجة تحريك الكوبرى.