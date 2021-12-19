اليوم السابع
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إصابة سيدة وطفلة وشاب صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:31 ص
إصابة سيدة وطفلة وشاب صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيبت سيدة وطفل وشاب بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارة ملاكى بهم أثناء عبورهم الطريق بمنطقة الهاويس بندر بلبيس بمحافظة الشرقية.

 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا  من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة  مستشفى بلبيس المركزى بوصول " عبد الله ح ال" 21 عاما مقيم بلبيس و" حنين م م " 13 عاما و" رانيا م م" 30 عاما مقيمتين الزقازيق، مصابين  بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم سيارة ملاكى بهم أثناء عبورهم الطريق بمدينة بلبيس بمنطقة الهاويس.
 

 

 
 

 


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