اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:58 م
أكرم القصاص
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سنغافورة تعرب عن تعازيها لماليزيا والفلبين بشأن ضحايا الكوارث الطبيعية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:00 م
سنغافورة تعرب عن تعازيها لماليزيا والفلبين بشأن ضحايا الكوارث الطبيعية إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشان، عن تعازيه لنظيريه في ماليزيا والفلبين بشأن مقتل مئات الضحايا جراء الكوارث الطبيعية التي اجتاحت البلدين مؤخرًا.
 
وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن بالاكريشان بعث رسالتي تعزية إلى نظيريه الماليزي سيف الدين عبد الله والفلبيني تيودو لوكسين جونيور، أعرب فيهما عن حزن بلاده جراء سقوط ضحايا واستعدادها لتقديم الدعم لمساعدة البلدين للخروج من الأزمة.
 
وكان 375 شخصًا على الأقل قد لقوا مصرعهم، وأصيب المئات وتشرد أكثر من 40 ألف في الفلبين جراء إعصار "راي"، فيما لقى أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في ماليزيا وتشرد أكثر من 70 ألف جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

 


سنغافورة

ماليزيا

الفلبين

الكوارث الطبيعية

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