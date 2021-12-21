سنغافورة تعرب عن تعازيها لماليزيا والفلبين بشأن ضحايا الكوارث الطبيعية

سنغافورة تعرب عن تعازيها لماليزيا والفلبين بشأن ضحايا الكوارث الطبيعيةالثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:00 م
إعصار - أرشيفية
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