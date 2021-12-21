زراعة المنوفية تدعم مشاريع التخرج وتحولها لمشاريع صغيرة

المنوفية - محمد فتحى

أقامت كلية الزراعة جامعة المنوفية ورش عمل مطورة لتحويل مشاريع التخرج الطلابية لمشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتورة إلهام غنيم وكيل الكلية للتعليم والطلاب.



وتحدثت الورش عن دور المشاريع الصغيرة في دفع التنمية الإقتصادية وتنمية الشباب وذلك بإستعراض كيفية إقامة مشروع زراعة الأسطح والتي حاضر فيها المهندس شعبان زين العابدين،ومشروع نبات الأزولا حاضر فيها المهندس إكرامي صبحي، كما تحدث الدكتور أحمد عمارة عن دور التنمية البشرية في تنمية الشباب وكيفية تنظيم حياتهم.

تمت الفاعليات بحضور رائد الأسرة الدكتورة سمر شعير ومشرفيها الدكتورة إيناس محروس والدكتور حاتم المدلع وعدد كبير من الطلاب والطالبات.





