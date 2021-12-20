مياه القناة ترفع درجة الاستعداد بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمواجهة الطقس

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، أن الشركة حرصت على انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقًا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

أضاف رئيس شركة "مياه القناة"، إنه فى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائرى ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وجامعة قناة السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجارى وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوير، وفى محافظة بورسعيد تم تنفيذ خطة الانتشار بعدة مناطق منها ميدان المحافظة، وشارع النصر بحى الزهور، حى المناخ، منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، ومسجد السلام، ومنطقة الاستثمار ومنطقة الموقف الجديد.

وأكد "عصمت"، تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس"، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة ، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية.

كما شدد اللواء عبدالحميد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.