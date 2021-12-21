رئيس كوريا الجنوبية يدعو حكومته للاستعداد لمواجهة "أوميكرون"

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أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ضرورة أن تكون حكومة بلاده على أتم الاستعداد لإمكانية أن يصبح متحور (أوميكرون) من فيروس كورونا المستجد ، الأكثر شيوعًا في الوقت القريب.

وقال جيه- إن - خلال اجتماع مجلس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن التقدم نحو العودة إلى الحياة الطبيعية يجب أن يكون تدريجيًا مع الحفاظ على وضعية الحذر.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تحشد جميع مواردها المتاحة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في وقت مبكر من خلال فرض إجراءات مشددة للسيطرة على الوضع الوبائي بسرعة، وتقليل عدد الحالات الخطيرة بكورونا.

ودعا إلى تعزيز النظام الطبي لمكافحة كورونا، مشددا على أهمية تأمين الأسرة بالمستشفيات بشكل كاف والطواقم الطبية، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أخرى مختلفة عن سابقاتها بالإضافة إلى الخطة الحكومية الجارية لتأمين الأسرة بالمستشفيات.

يُذكر أن كوريا الجنوبية شهدت زيادة حادة في الإصابات والحالات الخطيرة بكورونا في أعقاب تنفيذ المخطط، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا إلى حوالي 7 آلاف إصابة مؤخرا مع زيادة الحالات الخطيرة والوفيات، لذلك عادت لفرض الإجراءات المشددة من التباعد الاجتماعي لاحتواء الارتفاع في حالات الإصابة وذلك خلال الفترة من يوم 18 ديسمبر حتى يوم 2 يناير المقبل.