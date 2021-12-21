"حياة كريمة" نفذت 75 مشروع رفع كفاءة وحدات محلية ومراكز تضامن بـ 250 مليون جنيه

كتب أمين صالح

نجحت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة" في تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه،خلال مرحلتها الأولى إلى جانب إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية، وكذلك تسقيف 16 ألف منزل.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة حياة كريمة قدمت مردودا إيجابيا في تطوير الريف بمختلف المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جانب تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

المشروعات شملت توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر" ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة.