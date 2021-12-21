حياة كريمة.. رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع مشروعات قرية شما

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة الدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما بمحافظة المنوفية، تنفيذ المشروعات، التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بشما، حيث تفقد سرور أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية التى تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعى.

كما تفقد الأعمال التى تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، كما تم متابعة الأعمال التى تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاءات جديدة وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة، والوحدات الصحية، ومحطات الصرف الصحى والمعالجة من إنشاء جديد ورفع كفاءة المحطات الموجودة بالفعل، كما تابع سرور إستكمال العمل فى قطاع الاتصالات بشما حيث جارى الانتهاء من تغيير الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية.

كما تم متابعة أعمال إنشاء سوق حضارى بشما و إنشاء موقف نموذجى بالقرية والذى يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج القرية، كما قام سرور بمتابعة إستكمال تنفيذ إنشاء البلدورات على طبان مصرف سبل بداية من نزلة الإقليمى وحتى كوبرى الثمانية، ومتابعة إستكمال عمل البوابة الحديثة بمدخل القرية وكذا متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسى بشما بداية من كوبرى الثمانية وحتى كوبرى النعناعية بطول 1100م، كما تم متابعة تسوية طريق النجار بالجليدر إستعداداً لوضع طبقة السن للبدء فى أعمال الرصف ،وأشار سرور أن العمل جارى على قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع القرى دون أى مشاكل أو معوقات.

ومن جانبة أكد سرور، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.