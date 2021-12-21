اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الأوقاف فى 2021.. زيادة 250 جنيها فى بدل صعود المنبر للأئمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:19 م
حصاد الأوقاف فى 2021.. زيادة 250 جنيها فى بدل صعود المنبر للأئمة وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، جزء من حصاد عام 2021، وتحديدا فى ملف تحسين الأحوال المالية للأئمة لعام 2021م، حيث تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال عام 2021.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 9/ 2021م لجميع الأئمة، كما تم زيادة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي من يناير 2021م.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بالإضافة إلى ذلك إضافة حصل الأئمة على جميع العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.
 
وكشف تقرير حديث لوزارة الأوقاف جهود الوزارة فى عمارة بيوت الله، حيث أكدت الوزارة استمرار خطة افتتاح المساجد الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد والصيانة والترميم، بجميع المحافظات كل يوم جمعة. 
 
وأوضح التقرير أن الوزارة انتهت منذ شهر يناير 2021 وحتى الآن من افتتاح 1036 مسجدا من مساجد الإحلال والتجديد، و164 أخرى صيانة وترميم، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ بداية عام 2021 وحتى الآن 1200 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم. 
 
c0557bd9-050c-4634-9e30-3d2b680fc5a5
 

 


الأوقاف

أئمة الاوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية

أئمة المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة