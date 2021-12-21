حركة الملاحة اليوم بموانئ الجمهورية بعد تحسن الأحوال الجوية.. اعرف التفاصيل

المحافظات : عماد عرفة - أسماء على بدر - محمد عزام

شهدت معظم محافظات الجمهورية الأيام الماضية، حالة من التقلبات الجوية وأمطار الشديدة، وصلت للثلوج ببعض المحافظات، مما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة بموانئ المحافظات الساحلية.





الحركة الملاحية لميناء الإسكندرية

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز منذ قليل ، بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.





الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، عن فتح مينائى السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.





الحركة الملاحية بميناء السويس

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السويس البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.