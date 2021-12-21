"حبل المرجيحة السبب".. تحريات المباحث تكشف ملابسات وفاة طفل التبين

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات رجال المباحث في واقعة العثور على جثة طفل في التبين، أن المتوفى في غياب والده عن المنزل كان يلهو بحبل ويربطه لعمل "مرجيحة" في كالون الباب وأثناء ذلك التف الحبل حول رقبة الطفل وعلق المجنى عليه في الباب وفشل في فكه، ونتج عنه وفاة الطفل، وأثناء عودة والده اكتشف وفاة نجله، وكان معلقا في الباب وتوفى نتيجة للاختناق، ولا توجد اى شبة جنائية في الواقعة.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ورد لهم اخطار باكتشاف موظف جثة نجله البالغ من العمر 8 سنوات، داخل شقته بمنطقة التبين، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ورد بلاغ للمقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من مواطن "موظف" بإكتشافه أثناء رجوعه للمنزل جثة نجله 8 سنوات، والانتقال والفحص عثر على جثة الطفل "م"، يرتدي ملابسه، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.