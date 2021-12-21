جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة سيدة داخل شقتها في منطقة الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها في الزيتون.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة، لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.