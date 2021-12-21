جنايات الإسماعيلية تؤجل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته لجلسة 16 يناير

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة، المستشار هانى مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز الغمراوى، وأحمد حسن مدين، ومحمد أحمد ناصف الملا، وأمين سر، رضا رجب، تأجيل جلسة النطق بالحكم علي المتهم، بقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في إحدى شوارع دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بعد مشاجرة عائلية بين المتهم وزوجته بسبب مطالبة الأخيرة له بضرورة الابتعاد عن المخدرات، لجلسة 16 يناير المقبل، للفصل في الحكم، بناء على طلب محامى المتهم.



تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور قسم ثالث الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغ بمصرع سيدة بطلقات نارية أمام صيدلية الجمل بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مقتل "نعمة أحمد سعد الدين"33 عامًا ربة منزل مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية نتيجة إصابتها بأعيرة نارية فى مناطق متفرقة من الجسم، تم التحفظ على جثة المجنى عليها بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.



وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير مباحث الإسماعيلية ورئيس المباحث الجنائية ضم رئيس مباحث قسمى ثانٍ وثالث الإسماعيلية ومعاونيهم، وأوكل لفريق البحث ضرورة كشف ملابسات وظروف الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة وضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



ودلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب واقعة القتل زوج القتيلة المتهم أشرف 35 عامًا عاطل وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما وفر الزوج هاربًا، وتمكن فريق البحث بتعقب القاتل إلى أن تم القبض عليه وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حيث تم ضبطه بمنطقة المنيب وتم اعادته للإسماعيلية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وعقب التشريح قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة وضبط وإحضار الزوج المتهم الهارب.



وعقب القبض على الزوج القاتل تم عرضه على النيابة العامة، وتم تحويل القضبة إلى محكمة جنايات الإسماعيلية.



واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يوم قيامه بارتكابه واقعة قتل زوجته حدثت مشاجرة عائلية بينه وبينها بسبب مطالبتها له بضرورة الابتعاد عن المخدرات، بعد أن أحتد النقاش بيننا فى شقتنا فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وحضر الجيران على صراخها فقمت بإطلاق النار عليها، ما أدى إلى إصابتها بطلق نارى فى الساق، ثم حملتها فى السيارة وتوجهت بها إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافها، وأثناء سيرنا عادت للشجار معى مرة أخرى، فتعصبت عليها وأنزلتها من السيارة وعاودت إطلاق النار عليها من السلاح النارى الذى كان بحوزتى، وأردتها قتيلة فى وسط الشارع وهربت إلى مدينة القنطرة غرب ومنها إلى محافظة الإسكندرية، ثم ذهبت إلى محافظات الصعيد إلى أن استقر بى الحال وقمت بالاختفاء بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة.



وأكد الزوج المتهم بقتل زوجته خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق: "نادم على ما فعلته بزوجتى، ولم أكن في وعى خلال ارتكابى الواقعة بسبب تأثير المخدرات".



