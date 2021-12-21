جامعة قناة السويس تنظم اليوم احتفالية التميز البحثى لعام 2021

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس احتفالية التميز البحثي 2021، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تشهد فاعليات الحفل تكريم أفضل 2٪ من علماء العالم فى مجال تخصصهم وأفضل 1% فى الاستشهاد فى العالم وتكريم لجنة فحص ومراجعة المرشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، ولجنة دعم رسائل الماجستير والدكتوراة، ولجنة فحص ومراجعة أبحاث النشر الدولي، والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجائزة أفضل بحث تطبيقى، وجائزة التميز البحثي، وجائزة الكتب المؤلفة والمنشورة دوليا، ورؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة، والمكرمين بمسابقة النشر فى دوريات علمية عالمية.

جدير بالذكر أن جوائز البحث العلمى بالجامعة هذا العام تشهد تجديد شامل حيث تم زيادة عدد الجوائز وتنوع مجالاتها وذلك تشجيعا للباحثين.