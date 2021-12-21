اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:34 م
أكرم القصاص
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جامعة المنوفية : مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:26 م
جامعة المنوفية : مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيا لجنة التحكيم
المنوفية - فريق المحافظات

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نظمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية مسابقة الطالب والطالبة المثاليين الكترونيا على مستوى طلاب كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتوره نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وتجرى المسابقة بهدف إكتشاف القيادات الطلابية وتدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث وإكتشاف الموهوبين، وذلك فى كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

وتكونت لجنة التحكيم من، الدكتور حاتم عبد القادر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، و الدكتوره هبه الغتمى أستاذ اللغه الإنجليزية بكلية التربية، وشارك فى المسابقة ،34 طالب ،31 طالبة بإجمالى 65 طالب وطالبة مثلوا مختلف كليات الجامعة .

وقال محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعى والرحلات بأنه تم تنفيذ المسابقة الكترونيا شملت إختبار معلومات عامة على الكمبيوتر بمعامل كلية الحاسبات، ثم العرض التقديمى على الداتا شو للسيرة الذاتيه للطالب ومشاركاته المجتمعية وشهادات تقديره، ثم المقابلة الشخصية أمام لجنة التحكيم.

وحضر المسابقة نسرين عبد الهادى وأحمد الطلياوى ومن النشاط الاجتماعى أسامه ضيف وصفوت موسى وأحمد سعد وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج وأريج عرفه.

 

 


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