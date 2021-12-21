توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" بالعين السخنة بقيمة 2.6 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

شهد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته" أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.



جانب من الحضور

وقام بتوقيع العقد المهندس عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول، والمهندس أيمن كامل المدير العام للشركة العالمية، بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي والسيد الأستاذ وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، والمهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة ومي عصفور رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال.



رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الاجتماع

ويأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية حوالي 1,6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي هو تحقيق قيمة مضافة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة حيث أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع هي مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً .

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكي أن هذا المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100%، كما يعد واحداً من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات في المنطقة، كما يسهم المشروع في أن تتبوأ المنطقة الاقتصادية خاصة منطقة السخنة مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والبترولية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات الشريكة بهذا العقد، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالي تقليل تكاليف استيرادها، وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية أن مجمع "العالمية للميثانول" يوفر حوالي 1,200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دوماً الهدف المنشود للمنطقة في تعاقدات والتزامات الهيئة مع شركائها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تساهم في سهولة عمليات تصدير المنتجات البتروكيماوية للخارج لقرب وتكامل المنطقة الصناعية والميناء الذي يعد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

ومن جانبه، أعرب الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة العالمية للميثانول ومشتقاته، عن سعادته بتوقيع عقد اتفاق الأرض لمشروع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته الذي سيقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يعكس النهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر حالياً في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهضة غير المسبوقة على كافة المستويات وقطاعات الدولة المختلفة، متوجهاً بالشكر والتقدير للمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية والذي تحولت مصر في عهده إلى مركز إقليمي للطاقة محققة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذي كان له بالغ الأثر في مولد هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يعزز الدور الحيوي لصناعة البتروكيماويات المصرية في الاقتصاد المصري.

كما أعرب رئيس الشركة العالمية للميثانول عن امتنانه لفريق العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي والدعم الكامل في تخصيص الأرض المطلوبة للشركة الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية، والتي تتمتع بمزايا استثمارية فريدة من نوعها مقارنةً بمثيلاتها المطلة على شرق المتوسط والبحر الأحمر.

الجدير بالذكر، أن هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول يضم كبرى الشركات المحلية العاملة في مجال البتروكيماويات وهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، وهو أكبر مجمع لصناعات الميثانول ومشتقاته في المنطقة الصناعية بالسخنة.