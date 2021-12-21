توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى أسيوط والأقصر فى دعم كليات الطب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، مراسم توقيع إتفاقية تعاون مع كلية الطب بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجال الطبي لدى الطرفين، إلى جانب التعاون في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بين الجامعتين.

وقع البروتوكول الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بحضور الدكتور علاء محمد عطية عميد كلية طب أسيوط، والدكتور حمدي حسين عميد طب الأقصر.

أوضح الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الجامعة نحو تحقيق بداية قوية لكلية طب الأقصر، وفي سبيل توطيد المنفعة المتبادلة بين الجانبين، من خلال ترابط الطلاب وشباب الباحثين من الجامعتين بما يخدم العملية التعليمية ويثريها في المجال الطبي، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية وأكاديمية وتوفير فرص تدريب للطلاب.

وأعرب محجوب عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع جامعة أسيوط إحدى الجامعات الرائدة في مصر وخاصة في مجال الطب، كما أن لها مكانتها العلمية والبحثية المتقدمة بين الجامعات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أنه يتطلع دومًا نحو التعاون المثمر مع جامعة أسيوط لتقديم خدمات في كافة المجالات التعليمية والأكاديمية، والبحثية.

وتضمن البروتوكول؛ التعاون بين الجامعتين، في مجالات مختلفة منها التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية وإجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية مختلفة، وأشار الدكتور حمدي حسين عميد طب الأقصر إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لصقل مهارات الطلاب كما تم التنسيق للاستفادة المشتركة من خبرات الجانبين.



بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط والأقصر في دعم كليات الطب



توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط والأقصر