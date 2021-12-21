توزيع ألحفة وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "ستر ودفا" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، عن قيام فرع الجمعية بالمنوفية اليوم الثلاثاء وتحت رعاية محافظ المنوفية ، بتوزيع 450 لحاف وبطانية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مركزى أشمون والشهداء ، حيث تم توزيع 150 بطانية بقرى زاوية الناعورة و سرسموس بالشهداء وكذا 300 بطانية بنواحي أبو عوالى والفرعونية وكفر السيد بأشمون وذلك ضمن حملة " ستر ودفا " لحماية الأسر غير القادرة من برد الشتاء ، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأشار مدير عام جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية لضمان الوصول للأسر غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة ، موضحاً أن هذا النشاط يعد بمثابة نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان منذ عدة سنوات تزامناً مع قدوم فصل الشتاء .



جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهي (حملة توزيع الحفه وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام) ، (وحملة توزيع كراتين شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية ) ، (وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام).



هذا وقد أشاد محافظ بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع دورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .















