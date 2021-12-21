تنفيذ مشروعات بالطرق والكهرباء بـ16 مليون جنيه بالقرين الشرقية خلال 2021

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، ومتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والتأكد من تراخيص المحال التجارية، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أوضح إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين أن رئاسة المجلس تقوم بشن حملات نظافة يوميه للحفاظ على جو بيئى صحى وتم شن 1100 حملة نظافة خلال العام و رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً ونقلها للمدفن الصحى ، وتم دهان ميدان الصنايع ومدخل المدينة والبلدورات وأعمدة الإنارة بالجهود الذاتيه للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

ولمراجعة تراخيص المحال التجارية ومراكز الدروس والكافتريات تقوم رئاسة مدينة القرين بتشكيل لجان للمرور على المحال التجارية ومراكز الدروس والكافيتريات لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتم تحرير 16 محضر غلق لمراكز للدروس الخصوصية وغلق 8 مراكز للدروس الخصوصيه تخص الأهالى وتم إصدار قرار غلق لمقهى مخالف وإعدام 50 شيشه حفاظاً على صحة المواطنين.

ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين تقوم رئاسة المركز بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز، و تم تحرير 37 محضراً ضد المخالفين وإزالة 80 حالة إشغال.

و للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ورفع الإعلانات غير المرخصة قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة 300 إعلان غير مرخص بواقع شن حمله إشغالات أسبوعيا وتم تجديد ترخيص "15 إعلان" وتم إصدار "264" رخصة إعلان طبقا للوائح والقوانين المقررة كما تم تحرير" 36 " محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة.

وللارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات التنموية والخدمية فى قطاع الطرق قامت رئاسة مجلس مدينة القرين برصف شارع عمر بن الخطاب ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالى 2020/2021 م بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100% ، كما أنه جارى رصف شارع الديار الشامية ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالى 2020/2021 م بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه، كما أنه تم رصف شارع جمال عبد الناصر وشارع مصطفى زيدان وشارع عبد الله الشرقاوى بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه تنفيذ مديرية الطرق.

وفى قطاع الكهرباء قامت رئاسة مدينة القرين بزرع 140 عمود إنارة بمفارق أبو نصار وترعه السعدية عن طريق الهيئه العربيه للتصنيع ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالى 2020/2021 م بتكلفة إجمالية مليون و350 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 95% للإرتقاء بمنظومة الإنارة، فضلا عن الانتهاء من التسليم النهائى لمشروع الصرف الصحى بمدينه القرين فى 30/6/2021 بنسبه تنفيذ 100%.