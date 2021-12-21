تعرف على مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب: سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية وصفوف الثانوى العام بالجيزة، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة للفصل الدراسى الأول " نصف العام " للعام الدراسى 2022/2021.

- صفوف النقل للمرحلة الإبتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022.

-الصف الرابع الابتدائى "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

-الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

-الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية

( الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022

(الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021

- امتحان اتمام الشهادة الاعدادية ( العام والمهنى والمكفوفين والصم ) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022

التعليم الثانوى

- الصف الأول الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022

- الصف الثانى الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022

- الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022

- الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022

- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022

- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022

- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022







































