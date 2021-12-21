تعرف على مدير صدر إمبابة المتوفى باستراحة المستشفى × 8 معلومات

كتب وليد عبد السلام

خيم الحزن لليوم الثاني علي التوالي علي مستشفى صدر إمبابة بعد وفاة مديرها الدكتور محمد سمك فى استراحة المستشفي بعد يوم عمل شاق يوم الأحد الماضي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفقيد الدكتور محمد سمك كان مثال للاحترام والتفاني في العمل مؤكدا أنه توفي أثناء التواجد في مقر عمله.



اليوم السابع يستعرض سلسلة من المعلومات حول الطبيب الراحل.. 1- الدكتور محمد سمك من أكفاء الأطباء الصدر بالمستشفي على مدار سنوات طويلة

2- ظل يعمل في مستشفي صدر إمبابة حتي قبل وفاته بساعات

3- توفي الدكتور محمد سمك داخل استراحة المستشفى بعد يوم عمل شاق

4- سخر ساعات عملة بالمستشفي لتقديم الرعاية للمرضى وتيسير إجراءات دخولهم لها

5- شيع آلاف المواطنين جثمانه في محافظة دمياط.

6- لدية طفلان الأول فى الصف الأول الإعدادى والثاني في الصف الرابع الابتدائى.

7- خاص العمل في المستشفي في ظل جائحة كورونا علي مدار عامين .

8- ساهم في علاج ورعاية مرضى السل في المستشفي علي مدار سنوات .