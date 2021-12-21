اليوم السابع
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تعرف على جهود الداخلية في ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:56 ص
تعرف على جهود الداخلية في ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مدار الـ 24 ساعة، استهدفت كافة الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 128 قضية مخدرات.

ولاحقت أجهزة الأمن غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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