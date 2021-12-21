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ترامب يعقد مؤتمر صحفى من مارالاجو فى الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:51 م
ترامب يعقد مؤتمر صحفى من مارالاجو فى الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا من مارالاجو فى 6 يناير المقبل الموافق الذكرى الأولى لأعمال اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي اتهم الرئيس السابق نفسه بالتحريض عليها، حيث اقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونجرس في محاولة لمنع اللجنة الانتخابية من التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة 2020 التي فاز بها الرئيس جو بايدن.

 

وقال ترامب في بيانه الثلاثاء للإعلان عن المؤتمر الصحفي: "لماذا لا تقوم اللجنة غير المنتخبة من المتسللين السياسيين الحزبيين بالتحقيق في سبب احتجاج 6 يناير، الذي كان الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020؟"

 

ومضى الرئيس السابق في الاستشهاد بعدة ولايات ادعى فيها أن "الأرقام لا تصلح لها، أو حتى تقترب"، كما سعى إلى إعادة صياغة انتخابات نوفمبر 2020 على أنها "انتفاضة"، بدلاً من اليوم الذي اجتاح فيه أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات.

 

وقال ترامب "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم 6 يناير في مارالاجو لمناقشة كل هذه النقاط وأكثر حتى ذلك الحين، تذكر أن التمرد كان في الثالث من نوفمبر، وكان الاحتجاج غير المسلح تمامًا على الانتخابات المزورة التي جرت في السادس من يناير".

 

وتم توجيه تهم إلى أكثر من 700 شخص فيما يتعلق بأعمال الشغب المرتبطة باقتحام الكونجرس ، عندما اخترق مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول ودفعوا ضباط الشرطة، وتم استدعاء العشرات من الآخرين للتحقيق في لجنة مجلس النواب المختارة.

 

ولقي عدة أشخاص مصرعهم أثناء حصار الكابيتول ، بما في ذلك مؤيد لترامب أطلق النار عليه ضابط شرطة في الكابيتول ، بينما أصيب آخرون.


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حصار الكابيتول

احداث 6 يناير

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