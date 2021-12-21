تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى إعادة خلط وتدوير المخدرات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصصوا فى جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالى 265 مليون جنيه، 15 يومَا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها، والإتجار به وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى"، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم 3 سيارات بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وضبط بحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام، و30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جرام، وكمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام "محظور تداولهما ويستخدما فى عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين، وطبنجة، و30 طلقة نارية، و2 مكبس بمشتملاتهما"، وإسطمبات وأكلاشيها و خلاط كهربائى، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى، و10 هاتف محمول، و3 ميزان ديجيتال".

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مائتان وخمسة وستون مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانوني، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التشكيل العصابى بحوزته المخدرات

المواد المخدرة المضبوطة

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات