بعد موجة الصقيع والمطر.. أجواء صافية وسطوع الشمس على مطروح طوال النهار.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من كورنيش مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ورصد استقرار حالة الطقس الذي يميل للدفء، مع سطوع الشمس طوال فترة النهار، بعد 3 أيام من برودة الطقس، سقوط الأمطار الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار لـ13 درجة مئوية، وانخفاضها لأقل من 10 مئوية خلال المساء.



ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وجمال الطبيعة والبحر، وخروج أعداد من المواطنين إلى الكورنيش، للاستمتاع بالتمشية ودفء أشعة الشمس، في ظل هذه الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة والبحر.



وكانت المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، شهدت خلال الأيام الماضية، طقسا متقلبا وأجواء متباينة، ونشاطا للرياح الباردة وانتشار السحب وسقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، وانخفاضا في درجات الحرارة، تصل إلى حد الصقيع في بعض الأحيان، وأثرت حالة الطقس على حركة المواطنين بالشوارع، حيث التزم معظمهم بالمكوث في المنازل أو الأماكن المغلقة، كما تأثرت حركة الملاحة والصيد والسفر والتنقلات على الطرق السريعة.

كما تم تعطيل الدراسة في جميع مدارس مطروح، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وعادت المدارس لاستئناف الدراسة اليوم، بعد تحسن حالة الطقس.



وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط من الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.