أمطار خفيفة على السلوم وعدد من مناطق مطروح وانخفاض درجات الحرارة

مطروح - حسن مشالي

تشهد عدد من مناطق محافظة مطروح، مساء اليوم الاثنين، سقوطاً للأمطار الخفيفة والرذاذ، من بينها مدينة السلوم ومرسى مطروح، ومناطق أخرى، مع انخفاض درجات الحرارة، على كافة الأنحاء.

وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفضت درجات الحرارة لـ 14 مئوية، خلال فترة النهار، وتسجل أقل من 10 مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع انتشار السُحُب الكثيفة، ووجود فرص لسقوط الأمطار.

وشهدت مناطق مختلفة في محافظة مطروح، فجر اليوم الاثنين، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، مع نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، ويأتي ذلك استمراراً لحالة الطقس المتقلب خلال اليومين الماضيين، وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، تصل لدرجة الصقيع، مع نشاط للرياح الباردة.

على جانب آخر، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن العودة لاستئناف الدراسة، غدا الثلاثاء، في جميع مدارس المحافظة، نظرا للتوقعات حول الاستقرار النسبي لحالة الطقس، وذلك بعد تعطيل الدراسة أمس واليوم الاثنين، بسبب التقلبات الجوية، طبقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من صباح أمس الأحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

يذكر أن أهالي المحافظة، ينتظرون كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.