بث مباشر .. مصرع وإصابة 10أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، قبل قليل بعنوان " بث مباشر .. مصرع وإصابة 10فى حادث تصادم سيارتين بالمنشأة فى سوهاج"، حيث تناول البث وقوع مصادمة على الطريق الزراعى بناحية قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج نتج عن التصادم مصرع شخصين وإصابة 8 تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وقد تناول اليوم السابع عدة معلومات عن الحادث، كان أخرها أرتفع عدد ضحايا حادث تصادم قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج إلى حالتى وفاه و8 مصابين والذى وقع مساء اليوم بعد أن كان عدد المصابين 9 والوفاة حالة واحدة تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بعد مدخل قرية الدويرات ووجود ومصابين ومتوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراع بالقرب من مدخل قرية الدويرات نتج عن الحادث وفاة 2 الأشخاص وإصابة 8 أخرين.

وتبين أن المصابين هم فوزيه علي أحمد 60 عاما مصابة بإشتباه كسر بالفخذ الايمن والساق الايسروسماح سعد عبداللطيف ٥٠ سنه مصاب بإشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس وعلي أحمد علي 16عاما مصابا يإشتباه كسر بالفخذ الأيسر بالجسم وفاطمه مختار أحمد ١٩ سنه مصابا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وأحمد مظهر عبدالحكم ٣٢ سنه مصابا بكدمات بالصدر ووائل مالكو أحمد محمد ١٨ سنه مصابا بإشتباه نزيف داخلي بالبطن و بشار مختار احمد ٢٠ سنه مصابا بإشتباه كسر مضاعف بالساق اليمني وأسعد أحمد علم الدين 38 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونتج عن الحادث محمد جمال عبد الرحيم ٣٥ سنه جثه هامده وأحمد علم الدين 70 سنة جثة هامدة تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى جار تحرير محضرا بالواقعة وجار رفع أثار الحادث من على الطريق.