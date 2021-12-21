بث مباشر.. محافظ الأقصر يوضح تفاصيل تعامد الشمس بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

التقى تليفزيون "اليوم السابع" فى بث مباشر مع قيادات محافظة الأقصر، خلال جولة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، لمتابعة احتفالات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إنه تم تنظيم ذلك الحدث السنوى العالمى الذى يثبت عظمة الحضارة المصرية القديمة بعد آلاف السنين، وحضر الفعاليات العشرات من السائحين.

كما قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل معابد الكرنك مع بدء احتفالات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك برصد توافد عدد كبير من الأفواج السياحية والمصريين على الكرنك لحضور الاحتفالات والظاهرة التى تنظم سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

وتشهد معابد الكرنك تنظيم عروض فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للاستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، ويحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريون.

وعن تلك الظاهرة التاريخية يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك إن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى يتعامد خلاله قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد آمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

ويضيف صلاح الماسخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التى تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتى تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.