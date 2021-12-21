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بث مباشر.. لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:10 ص
بث مباشر.. لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك تعامد الشمس
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظة ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، مع شروق الشمس صباح اليوم الثلاثاء، حيث ظهرت الشمس فى معبد آمون رع بمعابد الكرنك، وذلك للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر، وحضر فعاليات الإحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.
 
 
وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام.، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.
 
وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما شمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (1)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (2)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (3)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (4)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (5)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (6)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (7)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (8)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (9)
 
لحظة ظهور الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك (10)
 

 


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