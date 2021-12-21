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اندلاع حريق داخل مصنع فى أكتوبر والحماية المدنية تحاول إخماده

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:36 م
اندلاع حريق داخل مصنع فى أكتوبر والحماية المدنية تحاول إخماده اندلاع حريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد و محمد إبراهيم

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اندلع حريق هائل داخل مصنع بلاستيك في مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات إخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.
 
فى سياق أخر، كان تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق مخزن مواسير داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بالكيلو 26 أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير في كرداسة، تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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