اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:49 م
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النيابة تطلب تحريات الأمن حول حريق مخزن مواسير على الطريق الصحراوى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:18 م
النيابة تطلب تحريات الأمن حول حريق مخزن مواسير على الطريق الصحراوى سيارة الإطفاء- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع بمخزن مواسير داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بالكيلو 26 أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم كرداسة.
 
 
وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، واسمتعت لأقوال عدد من الشهود حول الواقعة ومن بينهم مسؤلى المصنع.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير في كرداسة، تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 

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