اليوم السابع
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"اليوم السابع" تتسلم جائزة "الوطنية للصحافة" فى مسابقة الكاريكاتير

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:06 م
"اليوم السابع" تتسلم جائزة "الوطنية للصحافة" فى مسابقة الكاريكاتير المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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تسلم الزميل أحمد قاعود رسام الكاريكاتير باليوم السابع، جائرة المركز الأول في المسابقة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة فى الكاريكاتير، خلال الحفل الذى نظمته الهيئة ظهر اليوم، الثلاثاء.
 
يذكر أن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اعتمد من قبل نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .

وجاءت النتائج كالتالي:

الكاريكاتير

الفائز الأول ( أحمد قاعود - اليوم السابع )
 
الفائز الثانى ( احمد عبد النعيم - اخبار اليوم )
 
الفائز الثالث ( عمر صديق - محاسب )

المقال الخبري 

الفائز الأول ( صبري الديب - صحفى )
 
الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم)
 
وقد تم حجب الثالثة

المقال الساخر

الفائز الأول ( أمير إبراهيم لاشين - الأخبار )
 
الفائز الثانى ( هشام أحمد مبارك - الأخبار )

وقد حجبت الثالثة 

المقال التحليلى

الفائز الاول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )
 
الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة )
 
الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة أكتوبر )
 
كما كرمت الهيئة الوطنية للصحافة أعضاء لجان التحكيم وهم مفيد فوزى الذى تولى مقالات الرأى وفرج حسن الذى تولى الكاريكاتير، وعبد القادر محمد الذى تولى المقال الساخر، وفاطمة سيد أحمد التى تولت المقال الخبرى، وعلاء ثابت المقال التحريرى.
 

الهيئة الوطنية للصحافة

عبد الصادق الشوربجى

اخبار مصر

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