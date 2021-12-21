الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر لأوكرانيا بسبب كورونا وعدوان روسيا

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، حول إرشادات السفر المحدثة- إن "وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نصح رعاياها بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب جائحة كورونا وإعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا".

ولفت البيان إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أصدرت إشعارا صحيا للسفر من المستوى 4 لأوكرانيا بسبب وباء "كورونا"، مما يدلل على مستوى مرتفع من الإصابات بالفيروس.. وبالإضافة إلى ذلك، يشير البيان إلى تزايد التهديدات من جانب روسيا.

وأضاف البيان: أنه "يجب أن يكون مواطنو الولايات المتحدة على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.. كما يتم تذكير المواطنين الأمريكيين أيضًا بأن الظروف الأمنية، لا سيما على طول الحدود الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفي شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبؤ بها".