اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:53 م
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النيابة العامة تنتهى من إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة من أسبانيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:01 م
النيابة العامة تنتهى من إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة من أسبانيا المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أعلنت النيابة العامة انتهاء إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المستردة تمهيدًا لعودتها للأراضي المصرية من أسبانيا.
 
كان وفد النيابة العامة اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري قد انتهى من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ستٍّ وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.

النيابة العامة

القطع الأثرية المستردة

مدريد

اسبانيا

قطع اثار مصرية

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