المعهد الدولى للإعلام بالشروق يكرم الزميل محمد ثروت

كتبت - مروة هريدى تصوير ماهر اسكندر

كرّم المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم، والدكتورة سهير صالح وكيلة المعهد، الكاتب الصحفى محمد ثروت، وذلك على هامش ملتقى التوظيف الثالث وحفل الخريجين، بحضور كلا من الدكتور رامى عطا رئيس قسم الصحافة ودكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام والكاتب الصحفى رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ونانيس الناقورى – مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب بوازرة الشباب والرياضة.

ونظمت الأكاديمية الملتقى التوظيفي الثالث للمعهد الدولي العالي بالشروق تحت عنوان "معًا نرسم المستقبل" برعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة كبرى المؤسسات الإعلامية والشركات.

ويهدف الملتقى إلى استضافة العديد من المؤسسات الإعلامية المصرية، لمقابلة الخريجين وتعريفهم بكيفية تأهيلهم للعمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل أو منح تدريبية مجانية وأخرى بقيمة رمزية، لتطوير مهاراتهم المهنية.

ويشارك في الملتقى 37 من المؤسسات الإعلامية والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنتاج الإعلامي.

ويكرم الملتقى عددًا من الخريجين المميزين والقيادات الإعلامية المشاركة في الملتقى.