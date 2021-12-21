اليوم السابع
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المرور: متابعة حركة السيارات بصفة دورية بسبب تقلبات الطقس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:30 ص
المرور: متابعة حركة السيارات بصفة دورية بسبب تقلبات الطقس غرف عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نسقت إدارة المرور مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس لمراقبة حركة السيارات على الطرق، واستقبال المكالمات من رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وفى حالة هطول الأمطار، سيتم نشر الأوناش المرورية، والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعا للزحام المرورى خلال أوقات الذروة، مع متابعة حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

 

ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

 

وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار من السرعات الجنونية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا.

 

كما شددت إدارة المرور، على تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى اى اتجاه.


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