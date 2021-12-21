الكرملين: نناقش مع حلفاء الاتحاد السوفيتى السابق مسألة التفاعل مع الناتو

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تواصل مناقشة موضوع التفاعل مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بين حلفائها من الاتحاد السوفيتي السابق.



وأضاف بيسكوف -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- "نحن مرتبطون بالتزامات الحلفاء داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها من الهياكل مع معظم البلدان الواقعة على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وفي هذا الإطار، نوقشت جميع هذه القضايا بلا شك في مناسبات عديدة وما زالت المناقشات مستمرة".



يذكر أنه في 17 ديسمبر الجاري ، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودات اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو بشأن الإجراءات الأمنية. وتم تسليم المسودات إلى الجانب الأمريكي في اجتماع في وزارة الخارجية الروسية يوم 15 ديسمبر.