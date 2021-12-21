القومية للأنفاق تدرس شراء 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو

كتب: رضا حبيشى

تدرس الهيئة القومية للأنفاق شراء 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى استكمال تنفيذه، حيث تلقت أكثر من عرض لتوريدها ويجرى التفاوض عليها.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث يتمتع كل قطار منها بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.