القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة تجوب قرى البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجوب القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة قرى محافظة البحر الأحمر شهريا لاجراء الكشف الطبي علي المواطنين وصرف العلاج لهم مجانا، حيث تبدأ القوافل شهريا بالقرى الجنوبية حتى قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان أن شهريا تنطلق القوافل العلاجية التابعة للمبادرة التي اطلقها الرئيس " حياة كريمة " لتوفير حياه كريمة لجميع مواطني الشعب المصري، حيث انطلقت القوافل من جنوب المحافظة بداية ديسمبر الجارى ومازالت ومستمرة في تقديم الخدمات العلاجية لاهالي القري المختلفة .

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر ل اليوم السابع أن تم اجراء الكشف الطبي والفحوصات والاشعة اللازمة علي 1440 شخص حتي اليوم داخل 9 قري ومدن مختلفة جنوب محافظة البحر الأحمر وجاري استكمال القوافل العلاجية علي القرى المختلفة لاجراء الكشف الطبي .

واوضح أن القوافل بدات خلال الشهر الجارى يوم 7 ديسمبر الجاري بأقامة قافلة طبية بمنطقة الخير التابعة لادارة الشلاتين الصحية، تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 117 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 17 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 9 مواطنين، كما تم اجراء 13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

وتابع : انطلقت القافلة في اليوم الثاني 8 ديسمبر لمنطقة ادلديب التابعة لادارة الشلاتين الصحية، تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 83 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 12 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 7 مواطنين، كما تم اجراء 12 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

وأشار إلي أن تابعت القافلة عملها وانتقلت الي مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر والتابعة لادارة الشلاتين الصحية، واستمرت هناك لمدة يومين 9 و10 ديسمبر حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 302 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 50 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 33 مواطنين، كما تم اجراء 47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

ومن حلايب جنوبا لقرية ابو رماد شمال حلايب حيث استقرت القافلة العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لمدة يومين هناك، 11 و 12 ديسمبر الجارى، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 318 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 49 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 37 مواطنين، كما تم اجراء 47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

واوضح الدكتور تامر مرعي عقب الانتهاء من قري الشلاتين انتقلت القوافل يوم 14 ديسمبر لقري مرسى علم حيث بدات القوافل عملها بقرية حماطه جنوب مرسي علم، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 87 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 16 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 11 مواطنين، كما تم اجراء 13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، ومنها لوحدة طب الاسرة بمدينة مرسي علم يوم 15 ديسمبر تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 149 مواطن بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 29 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 19 مواطنين، كما تم اجراء 26 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

وانتقلت القوافل العلاجية بعد ذلك من مرسى علم لقرى القصير حيث اقيمت القافلة بقرية الحمروين شمال القصير لمدة يومين وتم توقيع الكشف الطبي فيها علي 204 حالة بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 29 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 21 مواطنين، كما تم اجراء 39 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

ومن قرى مدينة القصير الي مدينة سفاجا حيث بدات القافلة اعملها في قري سفاجا يوم 19 ديسمبر الجارى بقرية ام الحويطات بمدينة سفاجا حيث تم توقيع الكشف الطبي فيها علي 128 حالة بمختلف التخصصات الطبية، خلالها تم اجراء فحص معملي ل 23 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 14 مواطنين، كما تم اجراء 28 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

واليوم تقوم القافلة الطبيه باجراء الكشف الطبي علي اهالي قرية النصر الواقعة في المنطقة الجبلية ما بين مدينة سفاجا بالبحر الأحمر ومحافظة قنا، حيث تجري القافلة اجراء الكشف الطبي علي المواطنين هناك وتم الكشف علي 61 شخص بجميع التخصصات، كما تم اجراء فحص معملي ل 12 مواطن، واجراء اشعه وسونار ل 7 مواطنين، كما تم اجراء 9 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وجاري العمل بها .

واكد وكيل وزارة الصحة ان القوافل ستستكمل اعمالها بقري راس غازي شمالا حتي تصل الخدمات الطبية لجميع مواطني البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



الكشف-الطبي-وصرف-العلاج-مجانا-



الكشف-علي-1500-مواطن-بالبحر-الأحمر-



تعمل-القوافل-بناءا-علي-خطة-عمل-مستقبلا



جانب-من-أعمال-القافلة-



صرف-العلاج-مجانا-



قوافل-طبية-بجميع-التخصصات-



قوافل-طبية-تابعة-امبادرة-حياة-كريمة-