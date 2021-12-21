القبض على 5 متهمين بحوزتهم 107 فرش حشيش بالمنيرة الغربية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 107 فرش حشيش في منطقة المنيرة الغربية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد حيازة تشكيل عصابي لكمية من مخدر الحشيش للاتجار بها وترويجها بين عملائهم.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 107 فرش حشيش، خلال قيادتهم سيارتين نقل وملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.