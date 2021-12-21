اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 5 متهمين بحوزتهم 107 فرش حشيش بالمنيرة الغربية فى الجيزة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:03 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم 107 فرش حشيش بالمنيرة الغربية فى الجيزة قسم شرطة المنيرة الغربية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 107 فرش حشيش في منطقة المنيرة الغربية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد حيازة تشكيل عصابي لكمية من مخدر الحشيش للاتجار بها وترويجها بين عملائهم.

 

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 107 فرش حشيش، خلال قيادتهم سيارتين نقل وملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 


تجارة الحشيش

مخدر الحشيش

المنيرة الغربية

امن الجيزة

مباحث الجيزة

قسم شرطة المنيرة الغربية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة