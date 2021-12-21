اليوم السابع
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الطقس يستقر من جديد بالدقهلية.. والمنصورة تشهد برودة شديدة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:07 ص
الطقس يستقر من جديد بالدقهلية.. والمنصورة تشهد برودة شديدة طقس الدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى بعد موجة الطقس السيء التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المنصورة طقسا شتويا باردا، ونشاط خفيف لرياح باردة.
 
 
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء استقرار الطقس بداية من اليوم مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفورى مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار، مشيرا إلى أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول فى التعامل الفورى مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.
 
كما وجه محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين، كما أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.
 
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