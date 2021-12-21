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الصحة تواصل الحملة القومية ضد شلل الأطفال.. وتستهدف تطعيم 16 مليون طفل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:00 ص
الصحة تواصل الحملة القومية ضد شلل الأطفال.. وتستهدف تطعيم 16 مليون طفل شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فاعلياتها لليوم الثالث علي التوالي وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوي بفيروس شلل الأطفال .

تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضافت وزارة الصحة  أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

 

 


الصحة

شلل الأطفال

الحملة القومية ضد شلل الاطفال

فيروس شلل الاطفال

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