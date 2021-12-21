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السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قديمة فى قطارات الصعيد بـ"تحيا مصر"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قديمة فى قطارات الصعيد بـ"تحيا مصر" قطارات تحيا مصر
كتب رضا حبيشى

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تقوم هيئة السكة الحديد باستبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط في إطار تحسين مستوى الخدمة واستبدال العربات القديمة بعربات مُسحنة التي يطلق عليها "تحيا مصر" أو عربات جديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء كالآتي :

أولاـ  خط المنيا / أسيوط والعكس:
 

تعديل ميعاد واستبدال عربات قطار 712 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق .

استبدال عربات قطار 707 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

استبدال عربات قطار 710 اكسبريس المنيا / أسيوط لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

استبدال عربات قطار 713 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

ثانياـ خط الواسطي / الفيوم والعكس:
 

استبدال عربات قطار 125 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

3ـ خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس:
 

استبدال عربات قطاري 46/268 ركاب دمياط / المنصورة / طنطا والعكس لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمرارهما وفق جدولهما الحالي .

 

 


السكة الحديد

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