السفير الأمريكى بليبيا: سنفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات الليبية

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أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، مضيفا أن "الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة".

وذكر نورلاند- خلال لقائه مع مرشحى الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية- أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء الانتخابات الليبية في وقتها المحدد(24 ديسمبر).

وكان السفير الأمريكي في ليبيا قال، أمس الاثنين،"انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين.. وفقا لما نقلته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".