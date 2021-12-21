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الرئيس السيسى يستقبل "المنفى" ويؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:18 م
الرئيس السيسى يستقبل "المنفى" ويؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير  عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة اراضيها.
 
الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (1)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (2)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (3)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (4)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (5)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (6)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (7)
 

الرئيس السيسى و محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي (8)
 

 


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